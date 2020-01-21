تراند اليوم : يارا نعوم تخطف الأنظار بفستان أسود قصير -شاهد

نشرت يارا نعوم ملكة جمال مصر، وزوجة اللاعب عماد متعب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت يارا نعوم، بإطلالة أنيقة خطفت بها أنظار متابعيها وارتدت يارا نعوم فستانا أسود قصيرا، وبوت طويل باللون الاسود، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج البسيط لإبراز الإطلالة.

ونالت الصورة، إعجاب عدد كبير من متابعى يارا نعوم، وجاءت أبرز التعليقات: باربى, جميلة, طول عمرك شيك.