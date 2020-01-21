يسرا: هكذا تعاملت مع خبر إصابتي بالسرطان

لأول مرة يسرا تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان

كشفت الفنانة يسرا في أثناء استضافتها في برنامج «الدنيا علمتني» المذاع على قناة mbc، عن أصعب أزمة مرت بها في أثناء أكثر سنوات شهرتها ونجاحها خلال مشوارها الفني.

حيث قالت يسرا إنها في أثناء إجرائها الفحوصات الطبية الدورية، شك الأطباء في احتمالية إصابتها بسرطان في الدم؛ ما جعلها تشعر بالصدمة والخوف، ما جعلها تكتم هذا الخبر عن أقرب الناس إليها حتى والدتها، وعاشت أصعب 3 أشهر في حياتها، وكان كل ما يدور في بالها في هذه الفترة ماذا ستفعل إذا تأكدت من أن نهايتها قد اقتربت.

تابعت يسرا كلامها مشيرة إلى ثاني صدمة عاشتها في حياتها عندما تُوفيت والدتها منذ فترة، حيث تمنت لو تعود للحياة من جديد ولو لمدة ساعة واحدة لتوفيها حقها، وأكدت في حديثها أن الإنسان يتعامل مع نعم الصحة والبصر والصبر وكأنها شيء عادي وحق مكتسب.

الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا بدأت تصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ويحمل هذا العمل اسم «دهب عيرة»، وتدور أحداثه في إطار درامي غامض، ويحمل العديد من المفاجآت المختلفة خلال أحداث العمل.

يُذكر أن يسرا انتهت من تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام»، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته كل من آسر ياسين وصلاح عبد الله ومحمود عبد الغني وبيومي فؤاد ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.



Advertisements

شاهدي الفيديو :