وصلة رقص لشقيقة محمد رمضان على أغانيه... هل تشبه شقيقها؟

شاركت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستقرام بمقطع مصور نال إعجاب الجميع.

ظهرت إيمان في الفيديو بجانب شقيقها الأكبر محمود رمضان، وهما يرقصان على أغنية رايحين نسهر داخل السيارة، وعلقت إيمان على الفيديو «مع أخويا الغالي محمود، وأخويا محمد بصوته».

كليب أغنية رايحين نسهر لمحمد رمضان تم طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في بداية 2020 وحقق نسب مشاهدة تخطت الـ20 مليوناً، وهي من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، وتولى إخراج الكليب المخرج محمد سامي.

يشار إلى أن محمد رمضان يستعد للموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «البرنس»، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم نور وروجينا ونجلاء بدر وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون وريم سامي وأحمد وفيق وأحمد داش وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وعن آخر أعماله السينمائيةـ فكان قد طرح لرمضان فيلم الكنز 2 في عام 2019. وتدور أحداث العمل في 3 عصور مختلفة الأولى حتشبسوت في العصر الفرعوني وعلي الزيبق في العصر العثماني وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي، وهو من بطولة محمد سعد وهند صبري وأحمد رزق وأحمد حاتم وعباس أبو الحسن وروبي وسوسن بدر ومحيي إسماعيل وعبد العزيز مخيون وغيرهم.



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شاهدي الفيديو :