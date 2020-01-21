رانيا يوسف: هذه ردة فعلي في حال حملت ابنتي بالخطأ عن طريق التلقيح الصناعي!

هذا تصرف رانيا يوسف إذا لقحت ابنتها صناعياً



حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة يوم الأحد الماضي، على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «القاهرة الآن»، الذي يتم إذاعته على قناة العربية الحدث.

وكشفت رانيا أن فكرة مسلسل الآنسة فرح فكرة مجنونة، خاصة وأن فكرة التلقيح الصناعي هي فكرة مستحدثة على الوطن العربي، وأشارت رانيا إلى أنه تم تنفيذ العمل مثلما تم تنفيذه في النسخة الأجنبية.

ولخصت رانيا فكرة المسلسل بأن فتاة ذهبت لطبيبة، وقامت بعمل تلقيح صناعي لها بالخطأ بدلاً من فتاة أخرى، وتدور أحداث العمل في كيف يتم التصرف في مثل هذا الموقف.

وجهت لميس الحديدي سؤالاً لرانيا حول موقفها إذا تعرضت واحدة من بناتها لهذا الموقف؛ لترد رانيا أن موقفها لن يتغير عن موقفها في المسلسل، مشيرة إلى أنها تحب الأطفال ومن الممكن أن تفتح حضانة.

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وأعربت رانيا عن سعادتها بالعمل، مشيرة إلى أن الجمهور يحب أن يتابع أفكاراً وأعمالاً جديدة غير معادة، وأضافت أن هذه المسلسلات التي يشاهدها الجمهور يجب أن تضم بعض الدراما التخيلية.

مسلسل «الآنسة فرح» مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Jane The Virgin، ويشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف كل من أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمد كيلاني وهبة عبد العزيز، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج أحمد الجندي ووائل فرج.



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