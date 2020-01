هل تزوج براد بيت من طليقته جينيفر أنيستون؟ شاهدوهما في أحدث ظهور لهما معاً

براد بيت وجينفير أنيستون يثيران الجدل في أحدث ظهور لهما

التقى النجم العالمي براد بيت وزوجته السابقة الممثلة الأميركية جينفير أنيستون أثناء حضورهما حفل Screen Actors Guild awards الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

خطف براد بيت وجينفر الأنظار إليهما، حيث ظهرا وهما يداعبان بعضهما، وبدت بينهما مشاعر وحميمية رغم انفصالهما منذ أكثر من 15 عاماً، وارتباطه بالنجمة العالمية أنجلينا جولي.

بعد انتهاء التكريم التقت جنيفر وبراد في الكواليس وتبادلا الأحضان والقبلات، وبدا هذا الموقف بمثابة صدمة لمن حولهما خاصة أن وسائل الإعلام كانت قد أعلنت أن سبب انفصالهما هو الخيانة.

تسلم براد جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن فيلم Once upon a time in Hollywood، وسخر من دوره في الفيلم؛ مشيراً إلى أن دوره في هذا العمل قريب من حياته الحقيقية أثناء علاقته مع أنجلينا جولي، مما أضحك أنيستون.

الجدير بالذكر أن علاقة أنجلينا جولي وبراد بيت بدأت عام 2005 أثناء تصوير فيلم Mr & Mrs Smith، وكان وقتها مرتبطاً بجنيفر، وانفصل عنها وارتبط بأنجلينا لمدة 12 عاماً حيث انفصلا في عام 2016.

يشار إلى أن أنسيتون أعلنت انفصالها عن زوجها جستن ثيرو، بعد زواج استمر 9 سنوات بجانب 7 أعوام من العلاقة العاطفية، وأشارت بعد الانفصال إلى أن هذا القرار اتخذاه وهما الآن صديقان مقربان.