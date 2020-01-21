نداء شرارة في حالة انهيار بعد وفاة شقيقها

متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال الفنانة نداء شرارة تتلقى العزاء من محبيها وأصدقائها الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها السبت الماضي عن بوفاة شقيقها الأصغر في حادث سير.

وتعيش نجمة “ذا فويس” بحالة نفسية سيئة بسبب الحزن على شقيقها، وأول ما قامت به هو نزع صورتها عن صفتها في “انستغرام” واستبدلتها بصورة سوداء ويواصل عدد كبير من النجوم التعليق على المنشور بعبارات الحزن والمواساة.

وكانت نداء نعت شقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات من القلب وكتبت: “أخويا مات ستة وعشرين سنة مات راح ضحية حادث، كنت وعدتة أجهز له بيته علشان بدو يتزوج، كان نفسه يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها علشان أخطب له”.

وأضافت “يا رب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يارب صبر أمي قلبي بينعصر يا رب”.

وتابعت: “شكراً لكل إنسان قدم واجب العزاء بوفاة شقيقي محمود وخفف عني هذا المصاب الجلل شكراً للأهل الجيران ولجميع الأصدقاء شكراً لزميلاتي وزملائي الكرام.. اشكركم من قلبي ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم..”.