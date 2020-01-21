متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال الفنانة نداء شرارة تتلقى العزاء من محبيها وأصدقائها الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها السبت الماضي عن بوفاة شقيقها الأصغر في حادث سير.
وتعيش نجمة “ذا فويس” بحالة نفسية سيئة بسبب الحزن على شقيقها، وأول ما قامت به هو نزع صورتها عن صفتها في “انستغرام” واستبدلتها بصورة سوداء ويواصل عدد كبير من النجوم التعليق على المنشور بعبارات الحزن والمواساة.
وكانت نداء نعت شقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات من القلب وكتبت: “أخويا مات ستة وعشرين سنة مات راح ضحية حادث، كنت وعدتة أجهز له بيته علشان بدو يتزوج، كان نفسه يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها علشان أخطب له”.
وأضافت “يا رب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يارب صبر أمي قلبي بينعصر يا رب”.
وتابعت: “شكراً لكل إنسان قدم واجب العزاء بوفاة شقيقي محمود وخفف عني هذا المصاب الجلل شكراً للأهل الجيران ولجميع الأصدقاء شكراً لزميلاتي وزملائي الكرام.. اشكركم من قلبي ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم..”.
كانت هذه تفاصيل خبر نداء شرارة في حالة انهيار بعد وفاة شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.