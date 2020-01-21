طليق ميغان ماركل يسخر منها بعد تخليها عن مهماتها الملكية.. هذا ما فعله

متابعة بتجـــــــــرد: لفتت ردة فعل طليق ميغان ماركل على إعلانها وزوجها الأمير هاريتخليهما عن مهماتهما الملكية اهتمام عدد كبير جداً من متابعي أخبار الأسرة الملكية.

ونشر موقع صحيفة Daily Mail البريطانية رده على سؤال عما إذا كان قرار ميغان فاجأة حيث رسم على وجهه ابتسامة ساخرة قبل أن يسارع إلى الصعود في سيارته.

ويشار إلى أن المنتج والممثلة السابقة أعلنا انفصالهما في العام 2014 أي بعد مرور 3 سنوات على زواجهما.

وذكر كاتب السيرة أندرو مورتن في كتابه Meghan : A Hollywood Princess أن ميغان اكتفت بطلب الطلاق من خلال رسالة أرفقتها بخاتم الزواج.

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ويشار إلى أن الحساب الخاص بالأسرة الملكية على “تويتر” أعلن في وقت سابق تجريدهما من لقبيهما الملكيين في تغريدة جاء فيها: “إن دوق ودوقة ساسكس لن يستخدما لقبهما الملكي لأنهما لم يعودا فردين فاعلين في الأسرة الملكية”.

وكشف تقرير لصحيفة The Sun البريطانية أن والدي الأمير أرتشي استملكا في كندا منزلاً فاخراً جداً تبلغ مساحته 640 متراً. وأضاف أنه يتكون من 6 غرف و5 حمامات وأنثمنه يصل إلى 25 مليون يورو.

وتابع أن عليهما أيضاً دفع بعض النفقات الخاصة بمسكنهما في فرغمور كوتادج وإن لم يعد بإمكانهما الإقامة فيه. ولفت تقرير نشرته صحيفة Times أن الكلفة الشهرية تصل إلى 11730 يورو.