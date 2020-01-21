محمد فؤاد: “هناك من يريد موتي”!

متابعة بتجـــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر”، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة CBC، حل الفنان المصري محمد فؤاد ضيفاً، حيث تحدث عن ملابسات مشاركته في الاستقبال الجماهيري، الذي أقامه أبناء الجالية المصرية في لندن، للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك أثناء تواجده هناك وقت الزيارة.

وقال فؤاد إنه لن يسمح لنفسه بأن يكون في بريطانيا تزامنًا مع زيارة الرئيس، ولا يحضر لاستقباله، معلقاً على شائعة وفاته التي أثيرت مؤخرًا، حيث قال إن هناك من يتمنى موته ومرضه، إلا أن حضوره للاستقبال دحض الشائعات التي تدور حول صحته.

يشار إلى أن محمد فؤاد، عرض له مؤخرًا، مسلسل “الضاهر” الذي يقوم ببطولته، وذلك بعد عدة تأجيلات من عرضه، بسبب أزمات إنتاجية وقضايا نظرتها المحاكم بسسب عدم حصول أغلب الفنانين المشاركين في العمل على حقوقهم المادية من المنتج تامر عبد المنعم منتج المسلسل، وهو يعتبر عودة لفؤاد للدراما بعد غياب حوالى تسع سنوات منذ تقديمه مسلسل “أغلى من حياتي”.