متابعة بتجـــــــــرد: وصل الأمير هاري صباح الثلاثاء إلى كندا لبدء حياة جديدة مع زوجته ميغان ماركل وابنهما آرتشي بعد الإتفاق مع الملكة إليزابيث وكبار أفراد العائلة المالكة إعلانهما المفاجئ التخلي عن مهامهما الملكية. وعرضت محطة “سكاي نيوز” التلفزيونية لقطات تظهر وصول هاري إلى فانكوفر على متن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية البريطانية. وكان لافتاً مظهر الأمير هاري الذي لم يعتد عليه الناس من قبل، إذ ظهر مرتدياً معطفاً شتوياً وقبعة للرأس بعيداً عن أي إطلالة تتميز بالطابع الملكي، وحاملاً حقيبته على ظهره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري يصل إلى كندا على متن طائرة مدنية.. إطلالة عادية بعيداً عن الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.