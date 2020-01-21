إصابة خالد النبوي بأزمة قلبية

متابعة بتجــــــــــرد: أصيب الممثل المصري خالد النبوي بأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.
وكانت زوجة النبوى، منى المغربي، طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”خالد تعبان جداً وقد نقل للمستشفى نسألكم الدعاء”، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.
ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشي منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأعلنت عن نقله للمستشفى.
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