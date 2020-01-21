بريطانيا تصدر أوّل عملة تذكارية لفرقة الروك الأسطورية “كوين”!

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدرت مصلحة سك العملة الملكية في بريطانيا الإثنين، أول عملة تذكارية لفرقة الروك الأسطورية “كوين”، وذلك إحتفاءً بمغني الفريق الرئيسي الراحل فريدي ميركوري (1946-1991) وثلاثة أعضاء آخرين.

وفي هذا السياق، قال عازف القيثارة الرئيس في الفرقة، برايان ماي، في تسجيل مصور أظهر فيه العملة الفضية التي يبلغ وزنها أوقية واحدة: “هذه لحظة لم يكن أحد يتوقعها. لدينا عملة حقيقية من فئة خمسة جنيهات (استرلينية) أصدرتها مصلحة سك العملة الملكية بالطريقة المعتادة”.

وأضاف ماي: “على أحد وجهي العملة تظهر الملكة إليزابيث وعلى الوجه الآخر شعار “كوين” وآلات عزف استخدمها أفراد الفريق. وهذا الأمر الرّائع لم يحدث من قبل”.

وقالت المصلحة في بيان إن مصمم هذه العملة كريس فيسي أظهر كذلك أشهر أغنيات الفريق وهي بوهيميان رابسودي، إذ ظهرت أصابع البيانو في الصورة وهي مضغوطة بما يشير لبداية هذه الأغنية.

والعملة التذكارية هذه متوفرة باللونين الفضي والذهبي وبأسعار تبدأ من 13 جنيهاً استرلينياً (أي نحو 17 دولاراً أميركيّاً) وتصل إلى 2100 جنيه استرليني ( أي نحو 2750 دولار أميركي) في العملة الذهبية التي يصل وزنها إلى أوقية واحدة.