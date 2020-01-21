- 1/2
- 2/2
Jan 21, 2020
شكرت الفنانة الاردنية، وحاملة لقب “ذا فويس” نداء شرارة، كل من واساها بوفاة شقيقها الشاب البالغ من العمر 26 عاماً اثر حادث سير مروع منذ عدة أيام.
وكانت “شرارة” قد اعلنت عن الفاجعة التي اصابت العائلة عبر حسابها على انستغرام مشيرة ان شقيقها توفي في حادث سير مروع قبل اعلان خطوبته نهاية الشهر. ونعت نداء شقيقها وقالت: “شقيقي مات 26 سنة مات، شاب توفي بحادث، كنت وعدته اجهز له منزله لأنه يريد أني تزوج، كان يريد ان يتزوج وعامل جمعية، آخر الشهر سيقبضها كي اخطب له يا رب الفاجعة اكبر مني اكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يارب صبر امي قلبي ينعصر، يارب”.
كانت هذه تفاصيل خبر نداء شرارة في أول تعليق لها بعد وفاة شقيقها الشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.