خالد النبوي في المستشفى بحالة طارئة.. وهذه تفاصيل وضعه الصحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نقل الفنان المصري خالد النبوي إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة خلال تواجده في منزله صباح اليوم.

وتسببت الكاتبة والناقدة المصرية فريدة الشوباشي، في إثارة قلق الجمهور على الفنان المصري بعدما ناشدت عبر حسابها في "فيسبوك" أصدقاءها ومتابعيها بمحاولة الاطمئنان على خالد النبوي.

ونشرت فريدة الشوباشي صورة جمعتها بالفنان خالد النبوي وكتبت قائلة: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا، زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم ألف سلامة الابن الحبيب".

وتسبب هذا المنشور في جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أبدى الكثيرون قلقهم عليه، متمنين له الشفاء العاجل فيما تساءل بعضهم عن سبب نقله للمستشفى وتعرضه لأزمة صحية.

وتواصلت "فوشيا" مع مصدر مقرب من خالد النبوي والذي أكد أنه تعرض لأزمة قلبية صباح اليوم ترتب عليها نقله إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي واضطر الأطباء إلى عمل "قسطرة" وطالبوه بالراحة التامة.

وطمأن المصدر جمهور الفنان المصري على حالته الصحية، مؤكدا أنه سيعود إلى منزله مساء اليوم لتنفيذ برنامج علاجي يستمر أسبوعا مع الالتزام بتعليمات الأطباء بالتخفيف من التدخين قدر الإمكان.

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وظهر الفنان المصري قبل 20 يوما في أحد المولات الكبرى بالقاهرة لحضور العرض الخاص لفيلمه السينمائي الأخير "يوم وليلة" وأعرب وقتها عن سعادته بطرح الفيلم في دور العرض السينمائية، نافيا وقتها أن يكون دوره مشابها لدور قدمه الفنان خالد صالح من قبل.

وتابع "النبوي" في تصريحات إعلامية أنه يتمنى مشاهدة الفيلم من الجمهور للحكم عليه، ولفت إلى أن خالد صالح ممثل كبير وشرف له أن يقترن اسمه به حتى لو كان الأمر مجرد تشابه.

وأضاف الفنان خالد النبوي أنه يريد أن يتخطى شخصية "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار"، موضحا أن متعته تكون في التصوير وليس الحكم على العمل.

وحضرت "فوشيا" احتفال الفنان خالد النبوي بطرح فيلمه السينمائي الجديد "يوم وليلة"، حيث أقيم العرض الخاص في أحد المولات الكبرى بالقاهرة بحضور العديد من نجوم الفن.

والتقت بالنجوم المشاركين في الفيلم من بينهم خالد النبوي الذي قال إنه لا يتوقع كيف يكون صدى الفيلم؛ لأنه أنهى متعته وأصبح الفيلم ملكا للجمهور وهو الذي سيحكم عليه.

وتدور أحداث فيلم "يوم وليلة" ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎، والفيلم يشارك في بطولته كل من: خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.