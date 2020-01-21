براد بيت يكشف هذه الحقيقة المرة عن حياته مع أنجلينا جولي

القاهرة – لايف ستايل
شهد حفل جوائز SAG الذي أقيم في لوس أنجليس حضوراً لافتاً للنجم العالمي براد بيت وزوجته السابقة الممثلة جنيفير أنستون.
وشوهد النجمان فيما كل منهما يراقب الآخر باهتمام ويتقرب منه. وعلى الإثر تساءل المتابعون عن مدى احتمال ارتباطهما مجدداً وهو ما تمناه معجبوهما.
وأكثر ما أحدث ضجة هو تصريح أدلى به بيت في لقاء أجرته معه محطة تلفزيونية ونقله موقع The Daily Beast حيث قال تعليقاً على زواجه من أنجلينا جولي: "كانت مرحلة صعبة، رجل لا يعيش التفاهم مع زوجته".
وأشار الموقع إلى أن الحضور لاحظوا الحماس الذي أبدته أنستون عند إعلان فوز الفنانبجائزة على أدائه في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.
كما راقب الجميع ردة فعله أثناء تلقيها جائزتها حيث شوهد في الكواليس وهو يقف أمام الشاشة مع النظر بتركيز شديد. ونشر على حسابه على "إنستغرام" صورة جمعتهما مع التلعيق: "اجتماع مجدداً".
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