حسام حيبب يعلن خبراً مفاجئاً عن شيرين عبد الوهاب

أعلم الفنان المصري حسام حبيب خبراً مفاجئاً عن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب. ونشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه على "إنستغرام" نصاً كشف فيه أنها ستعود إلى مواقع التواصل قريباً.

وجاء فيه: "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم".

ويأتي هذا بعد مرور أشهر على اعتزال الفنانة تلك المواقع على إثر إعلان تضامنها مع لبنان بسبب الحرائق التي أتت على مساحات واسعة منه.

وأوضحت من خلال حسابها على "تويتر": "وتابعت: "النهارده أنا نزلت بوست للبنانعلشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي. أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها ولما شوفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".‏

وختمت: "فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمرهقررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".

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ويشار إلى أنها أشعلت المواقع مؤخراً بسبب ظهورها في حفل أقامته في السعودية وبدت وهي تغني جالسة على الكرسي وبوزن زائد. وهو ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن حقيقة حملها.

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