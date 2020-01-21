عاصي الحلاني يكشف سبب عدم اختيار هايدي محمد في The Voice Kids

بعد الجدل الكبير الذي أثير حول خروج المتسابقة المصرية هايدي محمد من برنامج المواهب The Voice Kids خرج الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن صمته وأوضح ما حدث.
وقال في لقاء أجري معه في حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 إن هايدي تتمتع بصوت رائع وموهبة مميزة لافتاً إلى أن بعض أصحاب المواهب يمرون في الحلقات الأخيرة أي مع اكتمال عدد المشتركين الذين يمكن كل مدرب اختيارهم.
وأضاف أن هذا ما يمنع الاستدارة أحياناً وإن كان الصوت يستحق ذلك. وكشف أن القواعد هذا العام تفرض أن يختار كل فنان 15 مشاركاً.
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