شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا مهنئة ياسمين صبرى بعيد ميلادها: أتمنى لك المزيد من السعادة والأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت المطربة اللبنانية إليسا، صديقتها الفنانة المصرية ياسمين صبرى، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم 21 يناير، متمنية لها المزيد من السعادة والأمل خلال عامها الجديد.

وقالت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "آمل لك أن العام الجديد يعطيك المزيد من الأمل والسعادة أكثر من السابق، وأن تحافظى على نجمك الساطع الجميل، عيد ميلاد سعيد".

وترد عليها ياسمين: "شكرا لك يا عزيزتى، أنت واحدة من أمنياتى الدافئة المفضلة، أحبك وأتمنى لك نفس الشيء وأكثر".





وتشارك ياسمين صبرى حاليا فى مسلسل "فرصة ثانية"، والذى تنافس به فى الموسم الرمضانى المقبل ، من إنتاج شركة سينرجى، و يكتب المعالجة الدرامية له محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، الذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان.

وكانت النجمة اللبنانية إليسا، حرصت على مؤازرة صديقتها الفنانة السورية أصالة نصرى، بعد إعلان انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان، ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، موجهة كلامها قائلة: "الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتى تعودتى تكونى قوية! خليكى قوية ونحنا رح نكون حدك. كل الحب أصالة، إلك ولأولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".