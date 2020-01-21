شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا: اشتقت لأب لن يرجع أبداً ولن يأتى مثله أحداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الشابة ايمى، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن اشتياقها لوالدها، مؤكدة أنه لن يأتى أحدا مثله، واصفة الأمومة بالحنان والأبوة بأنها هى الأمان.

ونشرت ايمى، صورة لوالدها الفنان الراحل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "اشتقت لأب لن يرجع أبداً ولن يأتى مثله أحداً، إذا كانت الأمومة هى الحنان.. فالأبوّة هى الأمان".





وكانت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، كشفت مؤخرا عن آخر صورة لوالدها الراحل الفنان القدير طلعت زكريا، قبل وفاته بأيام قليلة، وكانت من داخل سيارتها حيث كانت تقود السيارة، بينما كان الفنان الراحل بجوارها، والتقطا الصورة بطريقة "السيلفى".

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ونشرت إيمى، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "ودى كانت آخر صوره لبابا فى حياته.. الله يرحمه"، لتشاركها الفنانة هنا الزاهد، وتعلق على الصورة، قائلة: "يا حبيبى.. ربنا يرحمه يارب"، حيث كانت تعتبره بمثابة والدها، خاصة أنه كان زوج والدتها وهو من رباها منذ الصغر.

يشار إلى أن الفنان الكوميدى طلعت زكريا، توفى يوم 8 أكتوبر الماضى، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.