شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة هانى تهنئ خالتها نبيلة عبيد: أنتى محفورة فى قلبى وفى تاريخ الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة الشابة أميرة هانى، خالتها الفنانة القديرة نبيلة عبيد، الذى يوافق اليوم 21 يناير، مؤكدة أنها محفورة فى قلبها وفى تاريخ الوطن العربى أجمع.

ونشرت أميرة، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها بالفنانة القديرة، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتى أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وأنتى سندى وضهرى وحبيبتى ومثلى الأعلى، سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حدى بيقولى انى شبهك أنتى وماما".





وأضافت أميرة: "كل سنة وأنتى صحبتى الجدعة اللى عمرها ما خذلتنى، كل سنة وانتى بتدينى من خبراتك فى الحياة بخوف وحب وصدق ودايماً بتتمنى انى ابقى سعيدة، كل سنة وأنا فخورة انك خالتى وأمى، كل سنة وانتى راضية عنى وبتدعيلى".

وتابعت أميرة: "أنتى محفورة فى قلبى وفى تاريخ الوطن العربى كله يا نجمة مصر الأولى، يا بلبلتى الحلوة، يا رب سنة خير وسعادة وصحة وراحة بال عليكى يا مامى".

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أميرة هانى

ويحل اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد الفنانة نبيلة عبيد أو كما يلقبها جمهورها "نجمة مصر الأولى"، والتى تعد واحدة من أشهر النجمات في السينما والدراما المصرية، وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات التى لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة ومن هذه الأدوار الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والراقصة.





وفى سياق متصل، بدأت نبيلة عبيد بصحبة الفنانة نادية الجندى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد سفرهما بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر إلى هناك يوم الجمعة الماضية، لعمل بروفات ترابيزة بصحبة مخرج العمل وائل احسان وذلك قبل بدء التصوير بأحد الفيلات هناك وهو الديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.





"نساء من ذهب" مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل منهم بيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع على أن يتم اختيار باقى الفنانين تباعاً مع التصوير.