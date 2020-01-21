شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواهب "ذا فويس كيدز" يلجأون إلى تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب النجم تامر حسنى للطفلة هايدى محمد، متسابقة برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، والتى أعربت عن أمنيتها من خلال فيديو لها مع ”الخليج 365” عن حلمها فى مقابلة نجم الجيل تامر حسنى، والتقاط صور معه، وبمجرد مشاهدة النجم تامر حسنى لفيديو الطفلة هايدى محمد قام على الفور بالاستجابة لطلبها، وسجل لها رسالة خاصة عبر ”الخليج 365”، وهى كعادة "حسنى" فى الاستجابة لمعجبيه وجمهوره، والوقوف بجانبهم دائما.

تامر حسنى نجم يعشقه الكبير والصغير وأجيال تعلقت به وبخفة ظله المعهودة، التى اتضحت من خلال موسمين كمدرب ولجنة ڤويس كيدز، وكان عنصرا مهما فى نجاح البرنامج وكثرت شكاوى الأطفال المواهب من اللجان المتعاقبة، مما جعلهم يستنجدون بالنجم تامر حسنى ويطلبون مقابلته كما حدث مع الطفله هايدى التى شغلت السوشيال ميديا بعد تعرضها للظلم.

وقال نجم الجيل عبر رسالته للطفلة هايدى محمد: "إزيك يا هايدى عاملة إيه يا حبيبتى، أنا وصلنى الفيديو اللى طلبتى تشوفينى فيه من خلال الخليج 365، طبعا أنا بشكرهم على اهتمامهم بيكى، وعايز أقولك إن صوتك جميل جدا جدا، أنتى طلبتى تشوفينى، أنا هخليكى تشوفينى، وإن شاء الله هنغنى مع بعض فى أقرب حفلة، خلى بالك على نفسك، وسلميلى على أسرتك الكريمة".

وكانت الطفلة هايدى محمد متسابقة ذا فويس كيدز، والتى خرجت من التصفيات خلال اليومين الماضيين، قد ناشدت النجم تامر حسنى من خلال ”الخليج 365”، وأرسلت له عبر فيديو قصير رسالة نصها :"أنا اسمى هايدى محمد عمرى 12 سنة اتعرضت لظلم كبير من خلال برنامج ذا فويس كيدز وأنا قدمت فى البرنامج عشان أقابل الفنان الكبير تامر حسنى، وأنا نفسى أقابله بجد، والفنان تامر حسنى مثلى الأعلى".

وتابعت هايدى خلال رسالتها بالفيديو: "وأنا بقول الكلام ده من خلال الخليج 365، وأنا بشكر الناس اللى دعمتنى، وبقول للفنان تامر حسنى نفسى أشوفك، وأنا نفسى أقابلك وأحكيلك على الظلم اللى قابلته فى حياتى وأكيد أنت حتحس بيا، لأنك واجهت الحاجات دى".

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الطفلة هايدى محمد، صاحبة الصوت الجميل، والأداء الراقى، قالت فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج " the voice kid"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، عاصى الحلانى، ونانسى عجرم، ومحمد حماقى، معلقة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".. يذكر أن هايدى محمد زكى من قرية أبو مسعود التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

من ناحية أخرى قالت الطفلة هنا سليم متسابقة برنامج "The voice kids"، التى نجحت فى اجتياز تجارب الأداء واختارها الفنان عاصى الحلانى بعدما غنت أغنية "يمكن على باله"، إن البرنامج سيظهر به عدد كبير من المتسابقين المصريين، مؤكدة أن هناك ظلما يتعرض له الأطفال الذين خاضوا تجارب الأداء ولا يتم عرض حلقاتهم.

وكان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى قد أنقذ فرص الطفلة هنا سليم من مصر فى البقاء بالبرنامج، بعدما غنت أغنية "يمكن على باله" للفنانة عفاف راضى، فى الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، وعلق عاصى على غناء هنا بعد انتهاء الأغنية: "مبسوط إنى أنا اللى برمت لك لوحدى، وإنك معى فى فريقى".

ثم قامت الفنانة نانسى عجرم بتوجيه الشكر للفنان عاصى لاختياره الطفلة هنا، قائلة: "مش معقولة، ومهضومة"، ليطلب منها الفنان عاصى الحلانى تقليد نانسى، لتغنى هنا أغنية "أخاصمك اَه" بطريقة نانسى عجرم، لتحظى بتصفيق جميع الحضور.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، فى الموسم الثالث، كل من الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، والفنانة اللبنانية نانسى عجرم، والفنان محمد حماقى.