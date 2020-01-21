عاصي الحلاني يعلق على أزمة استبعاد هايدي محمد من The voice kids

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني على أزمة استبعاد الطفلة المصرية هايدي محمد، من مرحلة الصوت وبس في برنامج “The voice kids”، رغم قوة صوتها.
عاصي قال إن صوت هايدي من أروع الأصوات التي مرت على البرنامج، لكن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقًا لاختياراتهم، مما يترتب عليه ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين.
وأضاف أن البرنامج حدد هذا العام 15 صوتًا فقط لكل مدرب، مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق، وأن هذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج.
وكشف، في تسجيل صوتي لبرنامج “تريندنج”، أن إدارة البرنامج في حالة اكتمال الفرق، تُخير المشتركين ما بين الظهور في البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، وذلك احترامًا لمجهود وتحضيرات كل مشترك.
وتابع أن المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن في بعض الأحيان، أن تمر حلقة بدون اختيار ولا موهبة، فيتم تعديل الحلقات عند عرضها، لافتا إلى أن هايدي من الممكن أن تشترك في البرنامج العام المقبل.
وكانت هايدي محمد، قد قدمت خلال الحلقة أغنية “هذه ليلتي”، للراحلة أم كلثوم، ورغم صوتها وأدائها المتميز إلا أنه لم يلتفت لها أحد من لجنة تحكيم البرنامج.
وفوجئ جمهور برنامج “”The Voice Kids بحذف أغنية الطفلة هايدي محمد من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
وتضم لجنة تحكيم برنامج “The voice kids”، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
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