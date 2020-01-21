خالد النبوي يتعرض لأزمة صحية شديدة.. وزوجته تطالب محبيه بالدعاء

تعرض الممثل المصري خالد النبوي لأزمة صحية شديدة، الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكتبت منى المغربي زوجة خالد النبوي عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى، أرجوكم تدعوا له"، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض.

ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشي صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي على حسابها بموقع "فيس بوك"، وأكدت نقل خالد للمستشفى.





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وكتبت "الشوباشي": "الصديقة الحبيبة فاتن شوقي أخبرتني أن خالد النبوي الحمد لله في حالة جيدة، بعدما أجرى قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.. ألف مليون حمد الله على سلامة نجمنا المبدع وحبيب الملايين".

ومن جانبه، نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، علمه بتفاصيل الحالة قائلاً لـ"العين الإخبارية": "علمت أنه دخل المستشفى، و أحاول الوصول إلى أسرته للوقوف على وضعه الصحي، وحتى هذه اللحظة لا توجد معلومة واضحة".





وعُرض لخالد النبوي مؤخراً مسلسل "ممالك النار"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وقدم فيه شخصية "طومان باي"، وشارك في بطولة العمل، السوري رشيد عساف، والفنانة منى واصف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

كما احتفل خالد النبوي الأسبوع قبل الماضي بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة"، في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي.



