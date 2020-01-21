وحيد حامد يعيد يحيى الفخراني للسينما بعد غياب 22 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد إنَّه يتعاون في تجربته السينمائية الجديدة مع الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني والمخرجة ساندرا نشأت.

وأضاف حامد لـ"العين الإخبارية" أنَّه عرض فكرة الفيلم على الفخراني (74 عاماً) الذي وافق عليها، مشيراً إلى أنَّه لم ينتهِ من كتابة السيناريو حتى هذه اللحظة و"أمامي 10 أيام حتى يكون العمل جاهزاً للتصوير".

وتابع: "الفيلم من إنتاج رجل الأعمال المصري كامل أبوعلي، ولم أستقر على اسمه النهائي، وهو يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي ظهرت في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة".

الفنان يحيى الفخراني غائب عن السينما منذ 22 عاماً، إذ كان فيلم "مبروك وبلبل" (إنتاج 1998) أمام الفنانة دلال عبدالعزيز آخر أعماله على الشاشة الكبيرة.

ويشهد الفيلم أيضاً عودة المخرجة ساندرا نشأت إلى الساحة الإخراجية مرة أخرى، إذ قدَّمت آخر أعمالها فيلم "المصلحة" عام 2012، من بطولة النجوم أحمد السقا، وأحمد عز، وشارك في بطولته زينة ومحمد فراج.