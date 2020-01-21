"أخبروني".. أحدث كليبات لطيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث كليبات المطربة التونسية لطيفة ويحمل عنوان "أخبروني" على قناتها في موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات نزار قباني، وألحان طلال، وتوزيع موسيقي يحيى الموجي.

وكانت لطيفة انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام" الذي يضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

وتعاونت لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع مع أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد، محمدي، محمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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وقالت لطيفة في تصريحات صحفية إنها تعاونت في الألبوم الجديد مع أجيال مختلفة لضمان وجود أفكار جديدة وتتناسب مع جميع الأجيال، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع شركة عالمية لتوزيع الألبوم في جميع أنحاء العالم.

آخر أعمال لطيفة هي أغنية "أمي" التي صورتها على شكل فيديو كليب، وطرحتها عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري، والكليب من إخراج أحمد جمال.



