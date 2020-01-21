حسام حبيب يكشف قرار شيرين النهائي

بعد اغلاق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الاول/اكتوبر 2019، إثر الهجوم الذي تعرضت له عقب اعلان استعدادها لاحياء حفلة فنية يعود ريعها للمتضررين من الحرائق في لبنان حيث اعتبر البعض انها لم تقف الى جانب بلدها في أزمته الأخيرة، كشف الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين الى أنها ستعود قريباً للتواصل مع محبيها.

وكتب “حبيب” عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام: “نحن رأينا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل ونوعدكم انه في القريب شيرين ستعود للتواصل معكم عبر السوشيال ميديا لأنها هي أيضاً مشتاقة أن تكون الى جانبكم”.

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وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت منذ أسابيع الى أنها ستعود قريباً للتواصل مع جمهورها. وقالت شيرين في تصريح اعلامي: “شكل الناس حلها مش حا يتعدل”. وتابعت مشيرة الى أنها ستعيد فتح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من أن الفنان يتعرض لكم هائل من التعليقات. وختمت قائلة: “ربنا يكون في عوننا نقدر نستوعبها”.

من جهة أخرى، تعمل شيرين على ألبومها الجديد وأيضاً تستعد للعودة الى الشاشة الكبيرة بعد 16 عاماً من الغياب، حيث من المنتظر أن تطل على جمهورها ومحبيها ضمن فيلم سينمائي في أول بطولة مطلقة لها، بعد أن تعاقدت مع المنتج وليد منصور.

وأوضح المنتج أن الفيلم سيكون غنائي إستعراضي يدخله بعض الكوميديا، كما تدور أحداثه في إطار رومانسي، حيث تتخلله قصة حب، لافتًا بالمقابل الى ان فكرة الفيلم عالمية، تتكرر كل 25 سنة، ويتم تصويرها في عدد من الدول حول العالم، وقد ارتأى المنتج “منصور” ان يأتي بهذه الفكرة الى مصر ويعيد كتابتها مع ما يتناسب مع الشارع المصري وتقديمها للناس على طريقة فيلم سينما، آملا أن يحقق هذ ا العمل نجاحًا كبيرًا كما سبق أن حقق في دول أخرى من قبل.