سوزان نجم الدين تكشف اسرار دخولها المجال الفنى

استضافت أمس اذاعة الشرق الأوسط المصرية النجمة السورية سوزان نجم الدّين التي تحدثت عن بداياتها وكواليس بعض أعمالها بين مصر وسوريا واهم الاعمال التي أدخلتها في النسيج المصري لتصبح من النجمات المرغوبة والمحببة لديهم.
وبدت فيها سوزان على طبيعتها تماما واظهرت روحا عفوية وخفيفة الظل بجوار ثقافتها الكبيرة.
وتحدثت أيضا عن تكريمها مؤخرا من قطاع القنوات المتخصصة المصرية، فكانت حلقة مميزة لنجمة مميزة.
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