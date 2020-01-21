شريف رمزى يطالب الجميع بالدعاء للفنان يوسف فوزى

اعرب الفنان شريف رمزى عن حزنه لمرض الفنان يوسف فوزى طالباً من الجميع الدعاء له بالشفاء، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل تويتر.

وقد علق قائلاً" اصبح من الصعب جدا ان تعثر علي رجل بمعنى الكلمة هذا النجم يستحق هذة المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام والطيبة والاخلاق والرقى والصفات العظيمة ربنا يشفيه ويعافيه..وبطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان يوسف فوزى"

والجدير بالذكر ان الفنان يوسف فوزى قد ابتعد عن الوسط الفنى بالفترة الاخيرة وذلك اثر اصابته بمرض شلل الرعاش.

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