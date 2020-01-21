إيناس عز الدين تستعد لعيد الحب بأغنية ”ما لناش نصيب” باللهجة المصرية

إنتهت المطربة إيناس عز الدين، من تسجيل أحدث اغانيها، بعنوان "ما لناش نصيب"، والتي يتم طرحها، مع احتفالا بعيد الحب ،وقد تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب٠

وقد صرحت الفنانة إيناس ،إن أغنية "ما لناش نصيب"، من كلمات سمو الأمير، عبد الإله بن فهد ،والتي تعد الأغنية الاولي، باللهجة المصرية لسمو الأمير، حيث إنه قدم العديد من الأغنيات الخليجية، وقد تم تسجيل الأغنية ،في ستوديو "الوطن" بدبي ٠

جدير بالذكر إن إيناس ،طرحت آخر اغانيها "احلي من الحب"، من كلمات سلامه علي ،ألحان عماد تاج،توزيع jezo, إنتاج شركة 7Drk Media،بالإضافة إلي طرحها أغنية" القرايب مش حبايب"٠

إضافة إلي استعدادها الفترة القادمة، لتسجيل اغنيه جديدة، باللهجة العراقية

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