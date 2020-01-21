القاهرة – لايف ستايل
إنتهت المطربة إيناس عز الدين، من تسجيل أحدث اغانيها، بعنوان "ما لناش نصيب"، والتي يتم طرحها، مع احتفالا بعيد الحب ،وقد تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب٠
وقد صرحت الفنانة إيناس ،إن أغنية "ما لناش نصيب"، من كلمات سمو الأمير، عبد الإله بن فهد ،والتي تعد الأغنية الاولي، باللهجة المصرية لسمو الأمير، حيث إنه قدم العديد من الأغنيات الخليجية، وقد تم تسجيل الأغنية ،في ستوديو "الوطن" بدبي ٠
جدير بالذكر إن إيناس ،طرحت آخر اغانيها "احلي من الحب"، من كلمات سلامه علي ،ألحان عماد تاج،توزيع jezo, إنتاج شركة 7Drk Media،بالإضافة إلي طرحها أغنية" القرايب مش حبايب"٠
إضافة إلي استعدادها الفترة القادمة، لتسجيل اغنيه جديدة، باللهجة العراقية
قد يهمك ايضاً:
الفنانة الاماراتية أوتار تطلق أنا المذنب باللهجة العراقية
ميس حمدان تغني باللهجة العراقية على "إنستغرام"٠
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس عز الدين تستعد لعيد الحب بأغنية ”ما لناش نصيب” باللهجة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.