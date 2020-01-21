وائل كفوري يستعد لإحياء حفلين غنائيين في أمريكا ولندن

يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري لإحياء حفلين غنائيين، الأول في أمريكا وتحديدا بمدينة الأطلس يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، أما الحفل الثانى فيحيه كفورى يوم 22 مارس المقبل فى لندن.

ومن المقرر أن يقدم من خلال الحفلين عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة منها "ياهوي روح وقلو "،"عمري كلو"،"بالغرام"،"ليل ورعد"،"بحبك أنا كتير"،"انا قلبي مشتاق"،"أخذت القرار"،"سألوني"،"تبكى الطيور"،"شباك الحب"،"حكم القلب"،"لو حبنا غلطة".

وكان وائل كفوري قد أحيا أوائل الشهر الماضي، حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية،كما أحيا أيضا حفل رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية.

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