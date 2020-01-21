خالد النبوى يتعرض لأزمة صحية

انتشرت أخبار بالوسط الفني حول إصابة الفنان خالد النبوى بوعكة صحية، أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات.الأزمة بدأت عندما نشرت الكاتبة فريدة الشوباشى صورة عبر صفحتها بموقع فيس بوك مع النبوى، متمنية له الشفاء العاجل.وبالتواصل مع أكثر من عضو بمجلس إدارة المهن التمثيلية، أكدوا جميعا أنهم لا يعرفون شيئا عن الأمر، وأنهم بصدد التواصل مع خالد أو أحد أفراد عائلته لمعرفة حقيقة هذه الأخبار، والوقوف على تطورات حالته الصحية.

يعرض لـ خالد النبوى فيلم "يوم وليلة" فى دور العرض، ويشارك في بطولته وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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