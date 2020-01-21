رانيا يوسف تبهر الجمهور بإطلالة صيفية

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صور جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام.وظهرت رانيا في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا ملون طويلا، وعلقت :"تبقى عينيك على النجوم وقدميك على الأرض" وشاركت الفنانة رانيا يوسف، أمس، فى العرض الخاص لفيلمها "دماغ شيطان"، رفقة باسم سمرة وابنتها ومجموعة من أبطال العمل، بإحدى السينمات في التجمع الخامس.

الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، وضيفي شرف مي فخري وأشرف طلبة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.

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