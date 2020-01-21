أحمد مكي يثير إعجاب متابعيه عبر انستجرام

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وظهر أحمد مكي مرتديا تيشرت وبنطلون باللون الاسود و ايس كاب , ونالت صورة أحمد مكي اعجاب كبير وجاءت ابرز التعليقات :

ملك الراب , العالمى , نمبر وان الحقيقى وأعلن مسرح كايرو شو الانتهاء من الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاته لمسرحية "حزلؤم" لنجم الكوميديا أحمد مكي، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته بتقديم شخصية حزلؤم في عمل مسرحي، مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما والتليفزيون من قبل، وسيتحقق في المسرح، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

وغاب أحمد مكي عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2019، بعد أن كان حريصا على المنافسة بأجزاء مسلسله الشهير "الكبير أوي".

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