هالة سرحان تنشر صورة شقيقتها "التوأم"

تحرص الإعلامية هالة سرحان على مشاركة الجمهور بالعديد من اللحظات العائلية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت هالة عبر حسابها على Instagram، صورة لشقيقتها التوأم "شادية"، والتي ظهرت فيها أثناء تأملها لمنظر نهر النيل، وعلّقت هالة كاتبة: "أختي شادية في جلسةً تأمل للنيل، ويظهر بتقول له كلام كتير جميل صورتها على غفلة".

يُذكر أن آخر ظهور إعلامي لهالة سرحان كان في برنامج "لايف من الدوبلكس" عبر شاشة "cbc" من تقديم الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" وتحدثت عن بعض أمور حياتها الشخصية.

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