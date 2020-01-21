فريدة الشوباشي تثير قلق جمهور خالد النبوي

أثارت الإعلامية فريدة الشوباشي قلق جمهور الفنان خالد النبوي بعد أن كتبت منشورا مثير للجدل حولة تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وعبر صفحتها الشخصية على Facebook‎‏، نشر فريدة الشوباشي صورة تجمعها بخالد النبوي وعلقت عليها " والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا"، وأضافت" زوجته منى المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه على المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم .. ألف سلامة الابن الحبيب".

على صعيد آخر، يعرض لخالد النبوي، حاليًا، بدور العرض السينمائية فيلم "يوم وليلة".

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

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