القاهرة – لايف ستايل
أثارت الإعلامية فريدة الشوباشي قلق جمهور الفنان خالد النبوي بعد أن كتبت منشورا مثير للجدل حولة تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.
وعبر صفحتها الشخصية على Facebook، نشر فريدة الشوباشي صورة تجمعها بخالد النبوي وعلقت عليها " والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا"، وأضافت" زوجته منى المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه على المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم .. ألف سلامة الابن الحبيب".
على صعيد آخر، يعرض لخالد النبوي، حاليًا، بدور العرض السينمائية فيلم "يوم وليلة".
يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.
قد يهمك ايضاً:
خالد النبوي يكشف أسرار جديدة عن فيلمه
خالد النبوي يكشف دوره مختلف تمامًا عن خالد صالح
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة الشوباشي تثير قلق جمهور خالد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.