شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون دولار لـ فيلم سلمى حايك الجديد Like a Boss والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Like a Boss، إلى 18 مليون و 984 ألف دولار أمريكى، وكان قد طرح الفيلم في دور العرض حول العالم في 10 يناير الجارى، الفيلم من إنتاج شركة Paramount Pictures، من بطولة النجوم سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، ويدور العمل الجديد في إطاركوميدى، وأنقسمت الإيرادات بين 17 مليون و 923 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و مليون و 61 ألف دولار حول العالم.

يدور فيلم Like a Boss حول صديقتين مقربتين منذ فترة طويلة تديران شركة مستحضرات تجميل خاصة بهما، لكن عندما تجدان أنهما مدينتان بآلاف الدولارات، تقرران قبول عرض من سيدة تدعى كلير لونا، والتى ستقوم بمساعدتهما فى الدخول لـ عالم الأزياء التجارية الكبيرة الكلاسيكية، وبالتالى تكتشف الصديقتان أن لونا شخصية شريرة أكثر مما يتصوران.

فيلم Like a Boss من بطولة بيلى بورتر وجنيفر كوليدج وآري جرينور وناتاشا روثويل وجيسيكا سانت كلير وكاران سونى، جنبا إلى جنب مع سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، الفيلم من إخراج ميجيل أرتيتا وقام بكتابة السيناريو كلا من سام بيتمان وآدم كول كيلى.

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وأجابت تيفانى حديش فى مقابلة حول فيلمها الجديد "لقد فكرت يومًا فى كل الأشياء التى قمنا بها وتساءلت كيف لم نموت أثناء التصوير؟"، حسبما نشر موقع "Rolling Stone".

كما تعمل شركة Paramount Pictures على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.

سيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبرنفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سيرأحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.