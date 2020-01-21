شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض الفيلم الوثائقى "قطب" على قنواتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن قنواتها التلفزيونية ستبدأ فى عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى "قطب" عن شخصية الإخوانى سيد قطب، من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة، وذلك غدا الأربعاء فى تمام التاسعة مساء على قناة دى إم سى، والخميس على شاشة إكسترا نيوز فى تمام الساعة السابعة مساء، كما يتم عرضه فى التاسعة مساء الخميس على قناة الحياة.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن الفيلم سيعرض لأول مرة على شاشات التليفزيون ويتعرض وثائقيا لأوراق قضية تنظيم 65 كاشفا أن الفيلم يحتوى على مشاهد درامية مصورة تجسد جزءا من تاريخ مصر فى تلك المرحلة الزمنية، والفيلم سيناريو وإخراج شريف سعيد، ومعالجة درامية أحمد الدرينى.

وأضاف صالح أن عددا من البرامج ستتناول الفيلم بالتحليل، ومنها؛ برنامج "كل يوم" على قناة أون فى حلقة يوم الخميس، وبرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى يوم السبت.