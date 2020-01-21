شكرا لقرائتكم خبر عن حتى"المانيكور" نجوم نافسوا النجمات في وضعه .. منهم هاري ستايل وجوني ديب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن بعض النجوم الذكور يحاولون منافسة النجمات بالجانب الجمالي و الاهتمام بأدق تفاصيل ظهورهم ، فلم يقتصر الأمر عن اختيار الملابس ذات التصميمات المميزة و الألوان الخاطفة للأنظار أو انتقاء الأكسسوارات ، لكن وصل الأمر لحرص بعض النجوم " الذكور " لوضع " المانيكور" أو طلاء الأظافروليس ذلك فقط بل الحرص علي وضع بعض الرسومات علي أظافرهم كنوع من الـ nail art " و خاصة إذا كانوا سيتواجدون بإحدى الحفلات الكبري هو الأمر الملفت للأنظار .



نجوم ذكور بطلاء أظافر نجوم ذكور بطلاء أظافر

يأتي في المقدمة نجم الراب الشهير بوست مالون الذي يكمل أناقته في الحفلات بوضع " طلاء الأظافر " و يركز مالون البالغ من العمر ( 24 عام ) عادة علي اللون الأسود من طلاء الأظافر .



اساب روكي اساب روكي

بينما يركز النجم العالمي A$AP Rocky البالغ من العمر علي ( 31 عاما ) علي الرسم علي أظافره فقد ظهر أكثر من مرة و هي يرسم " عين " علي أظافره و كأنه يكشف للعالم انه يخاف من الحسد، كما يضع طلاء الأظافر بشكل منتظم بكل ظهورله .



harry styles

كذلك النجم العالمي هاري ستايل الذي يعرف أنه دائما باحث عن الإطلالة الأنيقة و المميزة ، فيهتم عادة بأدق التفاصيل ، وسجلت عدسات المصورين عدد هائل من الصور لأظافر هاري ستايل التي وضع لكل اصبع لون طلاء اظافر مختلف .

وتضم أيضا قائمة النجوم الذكور الذين يحرضون علي وضع " طلاء الأظافر " كل من ليل ناس أكس ، والنجم أوزي أوسبورني و جوني ديب و جارد ليتو و نيل باتريك هاريس و سيل و ستيفن تايلور و آدم لامبيرت ونجم الراب Machine Gun Kelly، و غيرهم .

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ادم لامبيرت



النجمة اساب روكي



اوزي اسبورني



جوني ديب



ستيفين تايلور



سيل



ليل ناس اكس