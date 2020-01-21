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شكرا لقرائتكم خبر عن حتى"المانيكور" نجوم نافسوا النجمات في وضعه .. منهم هاري ستايل وجوني ديب..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن بعض النجوم الذكور يحاولون منافسة النجمات بالجانب الجمالي و الاهتمام بأدق تفاصيل ظهورهم ، فلم يقتصر الأمر عن اختيار الملابس ذات التصميمات المميزة و الألوان الخاطفة للأنظار أو انتقاء الأكسسوارات ، لكن وصل الأمر لحرص بعض النجوم " الذكور " لوضع " المانيكور" أو طلاء الأظافروليس ذلك فقط بل الحرص علي وضع بعض الرسومات علي أظافرهم كنوع من الـ nail art " و خاصة إذا كانوا سيتواجدون بإحدى الحفلات الكبري هو الأمر الملفت للأنظار .
نجوم ذكور بطلاء أظافر
يأتي في المقدمة نجم الراب الشهير بوست مالون الذي يكمل أناقته في الحفلات بوضع " طلاء الأظافر " و يركز مالون البالغ من العمر ( 24 عام ) عادة علي اللون الأسود من طلاء الأظافر .
اساب روكي
بينما يركز النجم العالمي A$AP Rocky البالغ من العمر علي ( 31 عاما ) علي الرسم علي أظافره فقد ظهر أكثر من مرة و هي يرسم " عين " علي أظافره و كأنه يكشف للعالم انه يخاف من الحسد، كما يضع طلاء الأظافر بشكل منتظم بكل ظهورله .
harry styles
كذلك النجم العالمي هاري ستايل الذي يعرف أنه دائما باحث عن الإطلالة الأنيقة و المميزة ، فيهتم عادة بأدق التفاصيل ، وسجلت عدسات المصورين عدد هائل من الصور لأظافر هاري ستايل التي وضع لكل اصبع لون طلاء اظافر مختلف .
وتضم أيضا قائمة النجوم الذكور الذين يحرضون علي وضع " طلاء الأظافر " كل من ليل ناس أكس ، والنجم أوزي أوسبورني و جوني ديب و جارد ليتو و نيل باتريك هاريس و سيل و ستيفن تايلور و آدم لامبيرت ونجم الراب Machine Gun Kelly، و غيرهم .
ادم لامبيرت
النجمة اساب روكي
اوزي اسبورني
جوني ديب
ستيفين تايلور
سيل
ليل ناس اكس
هاري ستايل
كانت هذه تفاصيل خبر حتى"المانيكور" نجوم نافسوا النجمات في وضعه .. منهم هاري ستايل وجوني ديب..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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