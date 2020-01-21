شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين توجه الشكر لـ"سينرجى" بسبب نجوم مسلسل "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة صابرين الشكر والتقدير لشركة "سينرجى" المنتجة لمسلسل ليالينا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وذلك بعد تعاقدها على العمل، حيث أرسلت باقة ورد للشركة ووجهت كلمات طيبة، على حسن اختيار الممثلين المشاركين فى بطولة المسلسل، بعدما تم الاستقرار على كل من غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوى بجانبها لتقديم الـ 4 شخصيات الرئيسية خلال الأحداث.

وقالت صابرين فى رسالة نصية أرسلتها لـ سينرجى إنها سعيد للغاية على حسن المعاملة واختيار مجموعة من أقوى الممثلين فى المسلسل، الذى يكتبه أحمد عبد الفتاح، ويخرجه أحمد صالح.

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مسلسل "ليالينا" ينطلق تصويره غداً الأربعاء تمهيداً لعرضه فى رمضان 2020، ويشارك فى بطولته كل من صابرين، غادة عادل وإياد نصار، بالإضافة إلى ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، فضلا عن الأدوار الثانوية والشبابية.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

صابرين قدمت آخر أعمالها مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، محمد محمود.