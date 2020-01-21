شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى لو مكانتش ممثلة كانت هتشتغل ايه؟ اعرف رد النجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة ليلى علوى، تساؤلات كثيرة، بعد مشاركتها بمقطع فيديو لها من فيلم "كلمة السر"، الذى جسدت فيه شخصية مهندس ميكانيكى، عبر حسابها، لتكشف عن رغبتها الحقيقة فى عملها الذى كانت تريده فى فترة الطفولة.

وكتبت عبر مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه وهى تصلح إحدى السيارات، " كلنا اتسألنا السؤال ده لما كنا صغيرين نفسك لما تكبر تطلع إيه، كان عندى رد الناس بتستغربه حتى لما كبرت إنى أبقى مهندس ميكانيكى وافتح ورشة مقدرتش احقق ده فى الواقع بس حققته فى "عايدة" من فيلم "كلمة السر" كان نفسك تطلع إيه؟".

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وسرعان ما تفاعل جمهورها على التساؤل الذي فرضته في نهاية منشورها، بـ "نفسك تطلع ايه؟"، ورد الكثير من متابعيها في التعليقات بأحلامهم التي كانوا يرغبون فيها.

واحتفلت الفنانة ليلى علوى، منذ ايام، بعيد ميلاد نجلها خالد وسط كوكبة من نجوم الفن، من ضمنهم الفنانة إلهام شاهين ومحمود حميدة وهانى رمزى ونيللى وهند صبرى ونشرت فيديوهات عبر ستورى حسابها على انستجرام وظهرت ليلى علوى فى مقطع الفيديو وهى تطفئ شموع التورتة وبجوارها ابنها خالد، ورددت أغنية: "يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد".

كما احتفلت النجمة في الرابع من يناير الجاري، بعيد ميلادها، حيث حرصت على توجيه رسالة شكر لابنها خالد، بعد احتفاله بعيد ميلادها، وسط عدد من أصدقائها والعائلة، ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال الذى حرص على تنظيمه ابنها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "حبيبي يا خالد، فرحتني جداً باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايماً مع بعض".

وفى سياق مختلف، كرمت جامعة عين شمس من قبل النجمة ليلى علوي عن مشوارها الفني، حيث كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى على دورها الريادى في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهى تخرجت من كلية التجارة بالجامعة.