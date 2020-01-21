شكرا لقرائتكم خبر عن "خالد بن الوليد" دراما تؤكد ريادة مصر فى الأعمال التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج رؤوف عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسله الجديد "سيف الله – خالد بن الوليد" المنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث سافر إلى الأردن بصحبة أسرة العمل لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك والتي تستمر لبضعة أسابيع، وبعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير فى الديكورات التى تم تجهيزها خلال الفترة الماضية والتى أنهى فيها عدد من المشاهد قبل السفر للأردن.



عمرو يوسف بشخصية خالد بن الوليد

وشهدت الأسابيع الماضية فور الاعلان عن تقديم مسلسل يتناول قصة سيف الله المسلول خالد بن الوليد جدلاً واسعاً حول تقديم العمل ما بين مؤيد ومعارض، خاصة وأن طبيعة العمل التاريخية والدينية تعد صعبة، لاسيما وأن سوق الدراما غير معتاد عليها منذ سنوات خاصة وأنها تحتاج ميزانيات ضخمة وتحضيرات كثيرة ومراجعات متعددة أثناء كتابة السيناريو خاصة إذا كانت الشخصية لا يعرف عنها الجمهور سوى معلومات محدودة.



بدء تصوير مسلسل خالد بن الوليد

تقديم مسلسل تاريخى ودينى فى نفس الوقت – "سيف الله خالد بن الوليد" هى مغامرة كبيرة تحسب للمخرج رؤوف عبد العزيز الذى فكر فيها منذ سنوات، وشركة سينرجى التى تحمست لها رغم ضخامة الميزانية، فمن الجيد اعادة الأعمال التاريخية والدينية من جديد بعد سنوات من الغياب وسؤال الجمهور عنها، ولذلك استعد رؤوف عبد العزيز لهذا العمل بالاضطلاع على العديد من المراجع والكتب التى تناولت شخصية خالد بن الوليد.



المخرج رؤوف عبد العزيز

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يحسب أيضاً للمخرج رؤوف عبد العزيز محاولته تقديم مسلسل تاريخى بفنانين مصريين حيث تم الاستعانة بالنجم عمرو يوسف لتجسيد شخصية "خالد بن الوليد" بعدما شهدت السنوات الماضية إنتاج أكثر من عمل تاريخى ودينى من بطولة فنانين عرب، رغم أن الريادة دائماً فيها كانت لصالح مصر، وهو ما جعل شركة سينرجى تتحمس للعمل مع اصرار رؤوف على تقديمه وتوفير كل العوامل التى تجعله يخرج بالصورة المناسبة واللائقة سواء من ديكورات وملابس وسفر للخارج.



رؤوف عبد العزيز

ويعد رؤوف عبد العزيز من المخرجين الذين تميزوا فى الدراما التليفزيونية بالسنوات الأخيرة، حيث يبحث دائماً عن الأفكار الجديدة حيث بدأ مشواره بمسلسل "ألف ليلة وليلة" قبل 6 سنوات وكان مغامرة كبيرة منه واستطاع تقديمه بشكل وصورة مميزة وهو ما يركز عليه فى أعماله، وبعد هذا العمل استمر فى التواجد بالدراما التليفزيونية قدم خلالها "أبو البنات" مع مصطفى شعبان، و "طاقة نور" و"فوق السحاب" و"قمر هادى" مع هانى سلامة.



رؤوف عبد العزيز مع هانى سلامة

مسلسل "سيف الله – خالد بن الوليد" مأخوذ من كتاب "عبقرية خالد" للكاتب عباس محمود العقاد ويكتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من الفنانين عمرو يوسف ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد، وحمدي الوزير، وسوسن بدر، ونشوى مصطفى، رانيا محمود ياسين، أوس أوس اضافة إلى أكثر من 100 شخصية أخرى تظهر فى الأحداث.