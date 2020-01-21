فيديو| مدحت العدل مدافعًا عن مصطفى شعبان: "البينة على من ادعى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد المؤلف مدحت العدل، على الهجوم الذي شنه المؤلف مصطفى محرم على الفنان مصطفى شعبان، بعد ما تم الإعلان عن مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، والمأخوذ عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، وسبق تقديمها فى فيلم من بطولة عادل إمام، من سيناريو وحوار مصطفى محرم.

وقال "العدل"، أن ما ذكره محرم تُعد وجهة نظر شخصية، وإنه يحترمها جيدًا ولكنه غير متفق معه إطلاقًا، مضيفًا: "البينة على من ادعى، لما نعرض المسلسل يبقى يقول وجهة نظره إيه".

وأضاف "العدل"، في لقائه مع برنامج " mbc trending"،: "مصطفى شعبان نجم وله جماهيرية وأنا عامل الدور شبهه أوي، ومصطفى تطور جدًا، طبعا التمثيل أمر مفروغ منه، لكنه تطور على مستوى الفكر والتلقي والنضج ومستوى الحوار".

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وتابع: " وأنا بشتغل مع مصطفى شعبان بشوف فيه كل الحاجات دي: " أنا بحب الممثلين اللي يسخنوك ويناقشوك، وأنا متأكد إنه هيعمل حاجة جميلة جدًا".

وكان المؤلف مصطفى محرم قد شن هجوما، في تصريحات لـ"الخليج 365" على مصطفى شعبان، قائلا إنه لا يصلح لتقديم شخصية "فهمي عبدالحميد" في المسلسل، مؤكدا أنه ظلم نفسه بقبول الدور، لأنه ليس بالممثل القوي، فهو ليس عادل إمام أو أحمد زكي أو محمود عبدالعزيز.

وأضاف: "الرواية التي كتبها إحسان عبد القدوس كانت تدور في فترة حكم المشير عامر بينما الفيلم الذي كتبه كان مختلفا، وهو انطلق فقط من الرواية ليدور في عالم خاص به، مشيرا إلى أن مدحت العدل (كاتب المسلسل) لو اقترب من أحداث الفيلم لن أتركه وسيلجأ للقضاء.