فيديو| ليلى علوي تكشف عن فيلم حقق حلم حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ليلى علوي عن الحلم، الذي تمنت تحقيقه منذ طفولتها، ولم تستطع تحقيقه.

ونشرت علوى مقطع فيديو من فيلم "كلمة السر"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كلنا اتسألنا السؤال ده لما كنا صغيرين نفسك لما تكبر تطلع ايه، كان عندى رد الناس بتستغربه حتى لما كبرت إني أبقى مهندس ميكانيكي، وافتح ورشة، ماقدرتش أحقق ده في الواقع بس حققته في دور عايدة من فيلم كلمة السر؟".

فيلم "كلمة سر" بطولة الراحل نور الشريف، وليلى علوي، وحسن مصطفى، تأليف بهجت قمر وإخراج حسين عمارة.

يذكر أن ليلى علوي احتفلت قبل عدة أيام بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 4 يناير.