أحمد العوضي ينشر صورة نجمة عالمية شهيرة: "هذا هو ذوقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي صورة النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق العوضي على الصورة: "هذا هو ذوقي.. كاثرين زيتا جونز".

وتعد جونز من أيقونات الجمال في العالم، ومتزوجة من النجم مايكل دوجلاس.

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يذكر أن الفنان أحمد العوضي حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، يوم 16 يناير الجاري، وظهر معها في أكثر من صورة ومقطع فيديو، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتهما، حتى أن البعض توقع وجود ارتباط عاطفي بينهما.

ومن ناحية آخرى يشارك العوضي في مسلسل "الاختيار"، من المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.