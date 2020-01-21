مخرج "7 أروح" لخالد النبوي: "ربنا يقومك بالسلامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر المخرج طارق رفعت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان خالد النبوي. وعلق: "ألف سلامة عليك، وربنا يقومك لينا بالسلامة يا خالد". Advertisements يذكر أن المخرج طارق رفعت، قدم مع خالد النبوي مسلسل "7 أروح"، والذي شارك في بطولته إياد نصار، ورانيا يوسف. وكانت السيدة منى المغربي، قد أعلنت عبر حسابها بموقع فيسبوك، نقل زوجها الفنان خالد النبوي للمستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية.

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