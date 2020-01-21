محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة مي كساب رسالة للفنان خالد النبوي بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب اليوم، حسبما كشفت الكاتبة فريدة الشوباشي. وكتبت مي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ألف سلامة عليك، إن شاء الله تقوم بألف خير، ربنا يحفظك لمراتك وأولادك وأهلك وكل اللي بيحبوك". كانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، أعلنت تعرضه لأزمة صحية، ونقله المستشفى، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعه لعملية في القلب.. مي كساب تبعث رسالة لخالد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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