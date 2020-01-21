إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا رسالة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت إيمي صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"اشتقت لأب لن يرجع أبدا ولن يأتي مثله أحدا، إذا كانت الأمومة هي الحنان، فالأبوة هي الأمان".

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.

وتشارك إيمي في مسرحية "الزهر لما يلعب" تدور أحداثها في إطار كوميدي، ويتم عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويشارك في بطولتها: سمير غانم وشيرين وطارق الإبياري ورضا حامد، تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري.