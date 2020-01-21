شقيق محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان صورة، من كواليس تصوير مسلسل "البرنس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق محمود على الصورة :"مع أخويا الغالي، كواليس مسلسل البرنس، رمضان 2020 إن شاء الله". مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، ريم سامي.

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