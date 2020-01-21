بالفيديو: أصالة تعترف بخطئها بسبب هذا الطبع.. وحديث عن خسارة وزنها وهروبها

لفتت الفنانة السورية أصالة الانتباه بسبب تعليق نشرته على صورة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وجاء فيه: “طبعاً أنا أُخطئ وكثيراً ما أنا أُخطئ لأن أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانية والحياة بالمُجمل ليست كذلك”.

وتفاعل معها الكثيرون وأثنى معظم المعلقين على صراحتها ووضوحها. وفي المقابل استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة نشرتها الفنانة في وقت سابق على حسابها الخاص.

وظهرت فيها وهي تقف على المسرح الرئيسي في دبي في إطار الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات القرية العالمية.

ولفتت الأنظار بارتدائها قميصاً بنقشات ملونة وسروالاً باللون الوردي البراق واسعاً عند منطقة الأرداف. وركزت الكثير من التعليقات على خسارتها للوزن بعد طلاقها.

وفي المقابل عبر الكثيرون عن إعجابهم بالنجمة وبقدرتها على تخطي حالة الحزن التي عاشتها أثناء خلافها مع زوجها السابق المخرج المصري طارق العريان ثم إعلان انفصالهما.

وتداول الناشطون على المواقع أيضاً فيديو قصيراً ظهر فيه جانب من أحد فنادق باريس. وسمع فيه صوت الفنانة وهي تشير إلى أنها قررت قضاء بضعة أيام في باريس بمفردها لأداء بعض الأعمال والقراءة في غرفة صغيرة ذات تصميم كلاسيكي وأعربت عن شعورها بالمتعة بالإقامة فيها. واعتبر الكثيرون أنها تحاول الهرب من الأجواء التي عاشتها مؤخراً.