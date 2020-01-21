بالفيديو: الفنان يوسف فوزي يثير تعاطف المصريين بعد ظهوره الصادم

أثار الفنان المصري يوسف فوزي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور ”صادم“ له، بعد غياب قرابة أربعة أعوام منذ إعلان اعتزاله الفن عام 2016 بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان يوسف فوزي من لقاء له مع صحيفة ”اليوم السابع“ المحلية، تحدث فيه عن طقوسه اليومية وبعض ذكرياته في الوسط الفني، إلا أن هذا الظهور أثار تعاطف الكثيرين فدشنوا وسم #يوسف_فوزي عبر موقع تويتر، ليوجهوا من خلاله رسائلهم.

وكان تفاعل البعض مع يوسف فوزي من خلال الدعوات له بالشفاء، ومما جاء في التعليقات: ”#يوسف_فوزى لو سمحتوا تدعوله ربنا يشفيه و يعافيه و يبارك في صحته زعلت جدا لما شوفت اللقاء بس حسيته شخص محترم جدًا ومتقبل المرض ومتعايش وراضي ومعندوش مشكلة الناس تشوفه وتدعيله اللهم اشفه شفاء تاما عاجلاً غير آجل شفاء لا يغادره سقما يا قدير“.

وأشاد البعض بتصريحات يوسف فوزي التي أطلقها خلال اللقاء وعدم تقبله لأدوار فنية تتناسب مع حجم إصابته، فقال متابع: ”#يوسف_فوزي بيقول اتعرض عليا 12 دورا ممكن يقبلوني بحالتي دي في مصر بس أدوار صُغيرة ومعمولة مخصوص للي عندهم شلل رعاش ومارضيتش علشان مش عايز أرقع يا أستاذ يا فنان يا محترم يا مثقف نحب نشوفك باستمرار بس أكيد حضرتك مش عايزنا نشوفك كده ربنا يشفيك وتقوم لنا بالسلامة“.

وطالبه البعض بالظهور في أدوار فنية حتى لو ظهر فيها وهو مريض كونهم يريدون مشاهدته فقال متابع: ”عايزينك ترجع تاني حتي لو هتمثل أدوار حد مريض #يوسف_فوزي“، وأضافت مغردة: ”لا إله إلا الله ربنا يشفيك ويعافيك شفاء تاما يارب الفنان الجميل العظيم #يوسف_فوزي لأنك أمتعتنا بأدوارك المتنوعة وما زال العطاء موجود ولك فناننا الجميل صلاح عبدالله كل المحبة والتقدير“.

على جانب آخر، تضامن بعض الفنانين مع ظهور يوسف فوزي من بينهم الفنان صلاح عبدالله، والذي كتب رسالة دعم فكتب قائلًا: ”ربنا يشفيك ويعافيك يامحترم يامهذب يابن الناس يابن الأصول يامثقف بجد مش هنسى إنك في مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خُلُقًا وفنًا #يوسف_فوزي“.

كما تعاطف الفنان شريف رمزي مع هذا الظهور واصفا الفنان يوسف فوزي بأنه مثال للاحترام والوطنية داعيا له بالشفاء وطالب الجمهور بالدعاء له فكتب قائلا: ”أصبح من الصعب جدا أن تعثر على رجل يقال عنه إنه رجل بمعنى الكلمة. هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام والطيبة والوطنية والأخلاق والرقي وصفاته العظيمة لا تعد ولا تحصى. ربنا يشفيه ويعافيه. أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان #يوسف_فوزي“.

وكان الفنان يوسف فوزي قال إنه لن يعود للتمثيل مرة أخرى كونه اتخذ هذا القرار منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش موضحا أن عمره أصبح 74 عاما وأن الفن والتمثيل سرقا عمره.

وأضاف أنه لن يقبل بدور تتم كتابته خصيصا له منوها: ”حتى الآن بيجيلي كوابيس إن معايا سيناريو وضاع مني أو سيناريو ومش عارف أحفظ الورق أو مش مستعد وعرض علي أكثر من 10 عروض تمثيلية وهي أدوار صغيرة جدا وتظهرني كمريض ولكننى لا أريد الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر أنا مش هرقع“.

يُذكر أن يوسف فوزي اعتزل الفن عام 2016 بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش وكانت آخر مشاركة تمثيلية له من خلال مسلسل ”ولي العهد“ مع المخرج محمد النقلي وبطولة الفنان المصري حماده هلال.