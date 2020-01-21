بالفيديو: رسالة قاسية من السدحان عن موسم الرياض ومحمد رمضان

أعرب الفنان عبدالله السدحان عن عدم رضاه عن مشاركة الفنان المصري محمد رمضان في موسم الرياض من خلال سؤال المذيع له عن رأيه، فكان رده: “ما لقيتوا إلا أنا تسألوني هالسؤال.. أنا الموسم بحد ذاته عاجبني ولكن تكون هناك أشياء في الموسم أنا لست معها بحكم عمري وتجربتي وإني أب.. وأنا رجل مسؤول فيما يطرح ويقدم للملتقى.. ومو أنا اللي أقيم هذا السؤال يوجه للقائمين على الموسم”.

واستطرد السدحان في تصريحات تلفزيونية عن موسم الرياض، قائلا: “هي نقلة رائعة وكان من المفترض أن تصير من فترة زمنية ماضية.. وحقيقي معالي المستشار تركي آل الشيخ بذل جهود جبارة.. وإذا هناك أخطاء في موسم للرياض فهو في كل مكان أخطاء”.

أما عن سبب موافقته على المشاركة في مسلسل “كسرة ضهر”، قال: “وافقت على كسرة ضهر لأنه بعيد كل البعد عن النصوص أو المشاكل الاجتماعية التقليدية.. يعني في قضايا اجتماعية ضروري نسلط عليها الضوء وفي قضايا اجتماعية مو ضروري أسلط عليها الضوء لأن ليست لها أهمية ولا تستحق مناقشتها في عمل درامي”، مضيفًا أنه يرفض التحدث تمامًا عن فكرة المسلسل لكي لا يحرق أحداثه.

وسبق أن كذّب الفنان عبد الله السدحان، منذ 3 أشهر، خبر اعتزاله للفن، خلال ظهوره في مقطع فيديو، مع نجله “تركي” تناقلته إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر “إنستغرام”، قال خلاله إنه لم يعتزل طالما يتمتع بصحة جيدة، وإنه بالفعل يتمتع بتلك الصحة والعافية، وإن ما أثير حول اعتزاله مجرد شائعة لا أساس لها، قائلاً: “مازال في جعبتي الكثير”.

وقال السدحان خلال الفيديو المتداول له: “إن سافرت وأقفلت جوالي، أعلنتم وفاتي، بسم الله علي وعليكم، وإن نمت، أستيقظ على خبر اعتزالي، وأنا ليس لدي علم”.

الجدير بالذكر أن الفنان السعودي عبد الله السدحان كان قد حسم الجدل حول إمكانية عودته للتعاون من جديد مع مواطنه ناصر القصبي، وذلك بعد ظهورهما معًا في حفل صناع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بقوله: “أنا ما في بيني وبين القصبي خلاف، الخلاف ما بينا ورقي، هو مشروط بجهة وأنا مشروط بجهة، وأكبر دليل لقائي أنا وياه في حفل صناع الترفيه”.